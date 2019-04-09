Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил военную эскалацию в Ливии и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
"Генеральный секретарь решительно осуждает военную эскалацию и непрекращающиеся бои в и вокруг Триполи, включая сегодняшнюю воздушную атаку самолетов Ливийской национальной армии на аэропорт Митига", - следует из распространенного заявления А.Гутерреша.
Генсек ООН "призывает немедленно остановить все военные действия в целях деэскалации ситуации и предотвращения масштабного конфликта".
Обращение А.Гутерреша последовало после сообщений о том, что силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара нанесли удар по ливийскому международному аэропорту Митига к востоку от столицы Ливии.
Авиаудар закрыл единственный действующий аэропорт Триполи.
Командующий ЛНА Х.Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.
По последним данным, в ходе боев погибли 51 человек, ранее сообщалось о 32 погибших.
По оценкам ООН, эскалация обстановки в Триполи и вблизи города вынудила бежать 3,4 тыс. человек, а также заблокировала доступ экстренных служб к мирным жителям.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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