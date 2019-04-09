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Дальнее зарубежье 09.04.2019 11:03

Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил военную эскалацию в Ливии и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

"Генеральный секретарь решительно осуждает военную эскалацию и непрекращающиеся бои в и вокруг Триполи, включая сегодняшнюю воздушную атаку самолетов Ливийской национальной армии на аэропорт Митига", - следует из распространенного заявления А.Гутерреша.

Генсек ООН "призывает немедленно остановить все военные действия в целях деэскалации ситуации и предотвращения масштабного конфликта".

Обращение А.Гутерреша последовало после сообщений о том, что силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара нанесли удар по ливийскому международному аэропорту Митига к востоку от столицы Ливии.

Авиаудар закрыл единственный действующий аэропорт Триполи.

Командующий ЛНА Х.Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

По последним данным, в ходе боев погибли 51 человек, ранее сообщалось о 32 погибших.

По оценкам ООН, эскалация обстановки в Триполи и вблизи города вынудила бежать 3,4 тыс. человек, а также заблокировала доступ экстренных служб к мирным жителям.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Тэги: ЛИВИЯ, ООН, ГЕНСЕК, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]