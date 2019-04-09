Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9151 RUR   0.0262 GBR   2.2227 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.40 1.32 Brent 71.10 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2019 11:32

Белый дом не исключил санкций против Египта на закупки российских вооружений

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Египта в случае закупки Каиром российских военных самолетов, сообщил представитель Белого дома на брифинге, посвященном предстоящей встрече во вторник президентов США Дональда Трампа и Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В ответ на вопрос о реакции Вашингтона на приобретение Египтом российских самолетов СУ-35 в соответствии с достигнутым соглашением, чиновник сказал: "Страны, принимающие участие в таких сделках, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия - ИФ)".

Он отметил, что США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией.

По его словам, США связаны законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Он предусматривает санкционные меры против тех, кто участвует в значительных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами.

"Мы действительно настоятельно призываем страны, которые хотят сохранить и расширить свои военные отношения с Соединенными Штатами, очень серьезно относиться к этому законодательству", - подчеркнул представитель Белого дома.

Стороны в ходе встречи обсудят вопросы напряженности на Ближнем Востоке, безопасности, экономических реформ, прав человека в Египте, сообщил чиновник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЕГИПЕТ, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Помпео назвал продуктивной встречу с президентом Египта в Каире Статус Иерусалима должен определяться на базе международного права, чтобы не осложнять ситуацию в регионе - президент Египта Авиакомпании Египта и Марокко добились снятия запрета на провоз электроники на рейсах в США Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту Американская разведка перехватила разговоры боевиков ИГ об уничтоженном над Синаем российском самолете - ТВ Обама решил возобновить американскую военную помощь Египту

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]