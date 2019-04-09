Через госграницу РФ в 2018г не пропущено около 40 тыс. человек

Пограничная служба ФСБ России в 2018 году задержала около тысячи нарушителей, показатели пропуска через границу после снижения в 2015 году почти восстановились, сообщил первый заместитель руководителя департамента пограничного контроля Погранслужбы генерал-лейтенант Рафаэль Даербаев.

"В 2018 году подразделениями пограничного контроля пропущено более 77 миллионов лиц на въезд в Россию, и столько же - на выезд... Не прошли через госграницу более 38 тысяч. Задержаны около тысячи нарушителей государственной границы", - сказал Р.Даербаев в интервью "Интерфаксу".

Он уточнил, что в 2018 году через государственную границу России в обе стороны прошло более 155 млн человек. Из них российских граждан - около 90 млн человек, граждан иностранных государств - более 65 млн человек.

По его словам, по сравнению с 2017 годом, наблюдается небольшой рост показателей пропуска через государственную границу, что обусловлено не только прошедшем в прошлом году чемпионатом мира по футболу, но и общей тенденцией последних лет, после спада объемов пропуска через государственную границу в 2014 году.

В 2014 году через границу было пропущено 157 млн человек (92 млн россиян и 65 млн иностранцев), а в 2015 - 143 млн человек.

Возрос пассажиропоток в воздушных пунктах пропуска через Государственную границу РФ, что обусловлено продолжающейся активностью загранпоездок россиян и расширением географии международного воздушного сообщения.

В 2018 году были оформлены на границе 537 тыс. воздушных судов (в 2014 году - 528 тыс.).