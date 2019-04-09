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Дальнее зарубежье 09.04.2019 12:05

Правительство Индии утвердило закупку в России 464 танков Т-90МС на сумму около $2 млрд - СМИ

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку в России 464 основных боевых танков Т-90МС на общую сумму 1,93 млрд. долл., сообщило британское оборонное издание Janes, ссылаясь на информированные источники в Дели.

По их данным, решение, принятое на заседании Комитета, которое состоялось в начале апреля и проходило под председательством премьер-министра Нарендры Моди, является предпоследним шагом в процессе приобретения российских танков.

За ним уже должно последовать подписание контракта между министерством обороны Индии и "Рособоронэкспортом". По словам источников, оно может состояться в течение следующих нескольких месяцев.

При этом Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии одобрил закупку российских танков еще в ноябре 2016 года.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]