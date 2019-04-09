Правительство Индии утвердило закупку в России 464 танков Т-90МС на сумму около $2 млрд - СМИ

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку в России 464 основных боевых танков Т-90МС на общую сумму 1,93 млрд. долл., сообщило британское оборонное издание Janes, ссылаясь на информированные источники в Дели.
По их данным, решение, принятое на заседании Комитета, которое состоялось в начале апреля и проходило под председательством премьер-министра Нарендры Моди, является предпоследним шагом в процессе приобретения российских танков.
За ним уже должно последовать подписание контракта между министерством обороны Индии и "Рособоронэкспортом". По словам источников, оно может состояться в течение следующих нескольких месяцев.
При этом Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии одобрил закупку российских танков еще в ноябре 2016 года.
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