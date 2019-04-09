Премьер Армении примет участие в заседании ПАСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду с двухдневным рабочим визитом посетит Страсбург, где примет участие в пленарном заседании ПАСЕ, сообщила во вторник пресс-служба армянского правительства.

В ходе Премьер Армении встретится с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, председателем ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Согласно сообщению, в Палате Европы в штаб-квартире Совета Европы в ходе визита Н.Пашиняна будет открыта фотовыставка "Бархатная революция Армении".