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Регион 09.04.2019 12:11

Премьер Армении примет участие в заседании ПАСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду с двухдневным рабочим визитом посетит Страсбург, где примет участие в пленарном заседании ПАСЕ, сообщила во вторник пресс-служба армянского правительства.

В ходе Премьер Армении встретится с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, председателем ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Согласно сообщению, в Палате Европы в штаб-квартире Совета Европы в ходе визита Н.Пашиняна будет открыта фотовыставка "Бархатная революция Армении".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАСЕ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]