Президент Алиев встретился с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева встретились во вторник с родителями Мехрибан Гасановой, ставшей 10-миллионным жителем, сообщает сайт главы государства.

6 апреля 2019 года население Азербайджана достигло 10 млн человек.

Юбилейный гражданин Азербайджана родился в семье вынужденных переселенцев из Агдаринского района Нигяр Оджаговой и Рауфа Гасанова. В настоящее время семья зарегистрирована в селе Баш Гунейтепе Агдамского района.

Родители приняли решение назвать дочь Мехрибан.

Р.Бабаев