Президент Алиев встретился с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева встретились во вторник с родителями Мехрибан Гасановой, ставшей 10-миллионным жителем, сообщает сайт главы государства.
6 апреля 2019 года население Азербайджана достигло 10 млн человек.
Юбилейный гражданин Азербайджана родился в семье вынужденных переселенцев из Агдаринского района Нигяр Оджаговой и Рауфа Гасанова. В настоящее время семья зарегистрирована в селе Баш Гунейтепе Агдамского района.
Родители приняли решение назвать дочь Мехрибан.
Р.Бабаев
Черногория уведомила МИД Азербайджана об открытии дипведомства в Баку
Тоноян действует против правительства Пашиняна – Минобороны Азербайджана
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Ипотечные кредиты по линии АИКГФ в I квартале получили около 800 семей в Азербайджане
Уставный фонд АИКГФ увеличен до 566 млн манатов
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Экс-премьер Киргизии Исаков заявил, что дело против него является "политическим заказом" президента Жээнбекова
Американские конгрессмены хотят вызвать спецпрокурора Мюллера для дачи показаний о расследовании "российского следа"
Казахстанские коммунисты заявили о готовности принять участие в президентских выборах
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел акцию по посадке деревьев в прифронтовой зоне
В Баку прошла лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова»
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»