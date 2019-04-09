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Социум 09.04.2019 10:40

Президент Алиев встретился с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева встретились во вторник с родителями Мехрибан Гасановой, ставшей 10-миллионным жителем, сообщает сайт главы государства.

6 апреля 2019 года население Азербайджана достигло 10 млн человек.

Юбилейный гражданин Азербайджана родился в семье вынужденных переселенцев из Агдаринского района Нигяр Оджаговой и Рауфа Гасанова. В настоящее время семья зарегистрирована в селе Баш Гунейтепе Агдамского района.

Родители приняли решение назвать дочь Мехрибан.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДЕВОЧКА, РОДИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]