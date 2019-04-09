Вооруженные группировки планировали покушение на президента Колумбии - генпрокурор

Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес заявил, что власти страны раскрыли планы боевиков осуществить покушение на колумбийского президента Ивана Дуке, передают во вторник западные СМИ.
По словам Н.У.Мартинеса, вооруженные группировки хотели напасть на президента во время его встречи с представителями коренных народов Колумбии.
"У нас есть достоверная информация о том, что организованные вооруженные группировки, проникшие в социальные движения и объединения коренных народов, хотели осуществить террористический акт, который мог затронуть безопасность самого президента страны", - приводят издания слова генпрокурора.
О подобных планах боевиков свидетельствуют показания ряда достоверных источников, а также доказательства, хранящиеся на электронных носителях, отметил Н.У.Мартинес.
Генпрокурор не раскрыл других деталей планировавшегося теракта. Не уточняется, были ли подозреваемые задержаны.
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