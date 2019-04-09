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Дальнее зарубежье 09.04.2019 13:01

Экономист, философ и еще семь кандидатов претендуют на пост президента Литвы

Девять кандидатов будут баллотироваться на предстоящих в Литве в мае президентских выборах.

Главная избирательная комиссия (ГИК) во вторник объявила кандидатами социал-демократа Витяниса Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валянтинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов сейма Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих "аграриев", премьера Саулюса Сквярнялиса, кандидата консерваторов - парламентария Ингриду Шимоние, главу партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей", европарламентария Вальдемара Томашевского.

Официально они станут кандидатами в пятницу, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.

ГИК отказалась регистрировать кандидатами европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса. Им не удалось собрать предусмотренных законом 20 тыс. подписей.

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]