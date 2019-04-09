Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию в Идлибе

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и замглавы МИД Турции Седат Онал на встрече в Женеве обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в МИД РФ.

"Были подробно рассмотрены вопросы развития ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе и на севере-востоке САР. Подтверждена приверженность России и Турции суверенитету и территориальной целостности Сирии", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

"Состоялся обмен мнениями по дальнейшему взаимодействию стран-гарантов Астанинского формата со спецпосланником генеральной секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном в целях скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета в Женеве", - отметили на Смоленской площади.

Собеседники также затронули вопросы развития гумситуации в Сирии с акцентом на проблематику возвращения беженцев и постконфликтное восстановление страны, добавили в российском МИД.