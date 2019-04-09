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Регион 09.04.2019 12:43

Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию в Идлибе

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и замглавы МИД Турции Седат Онал на встрече в Женеве обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в МИД РФ.

"Были подробно рассмотрены вопросы развития ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе и на севере-востоке САР. Подтверждена приверженность России и Турции суверенитету и территориальной целостности Сирии", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

"Состоялся обмен мнениями по дальнейшему взаимодействию стран-гарантов Астанинского формата со спецпосланником генеральной секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном в целях скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета в Женеве", - отметили на Смоленской площади.

Собеседники также затронули вопросы развития гумситуации в Сирии с акцентом на проблематику возвращения беженцев и постконфликтное восстановление страны, добавили в российском МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]