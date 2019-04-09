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Дальнее зарубежье 09.04.2019 13:18

Конгрессмен-демократ Суолвелл планирует участвовать в президентских выборах в США в 2020 году

Американский конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл намерен участвовать в президентской гонке, сообщает во вторник американская газета The New York Times.

"Я буду бороться за должность президента США (в 2020 году - ИФ)", - приводит издание слова Э.Суолвелла.

Он отметил: "Я уже сделал многое для своей страны, но я могу больше. Я являюсь членом Конгресса уже шесть лет. Я защищал страну в комитете по разведке в то время, как наша демократия терпела неудачи", - подчеркнул конгрессмен.

Э.Суолвелу 38 лет, он провел детство и юность в штатах Айова и Калифорния. Впоследствии он закончил Мэрилендский университет в Колледж-Парке. В настоящий момент Э.Суолвелл представляет 15-й избирательный округ штата Калифорния, участвует в заседаниях комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства и комитета Палаты представителей по разведке.

Э.Суолвелл стал еще одним демократом, вступившим в президентскую кампанию 2020 года, присоединившись к сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен, экс-конгрессмену Бето О`Рурку, сенатору от Нью-Джерси Кори Букеру, сенатору от Калифорнии Камале Харрис, сенатору от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд и сенатору от штата Миннесота Эми Клобучар.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]