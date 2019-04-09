Конгрессмен-демократ Суолвелл планирует участвовать в президентских выборах в США в 2020 году

Американский конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл намерен участвовать в президентской гонке, сообщает во вторник американская газета The New York Times.
"Я буду бороться за должность президента США (в 2020 году - ИФ)", - приводит издание слова Э.Суолвелла.
Он отметил: "Я уже сделал многое для своей страны, но я могу больше. Я являюсь членом Конгресса уже шесть лет. Я защищал страну в комитете по разведке в то время, как наша демократия терпела неудачи", - подчеркнул конгрессмен.
Э.Суолвелу 38 лет, он провел детство и юность в штатах Айова и Калифорния. Впоследствии он закончил Мэрилендский университет в Колледж-Парке. В настоящий момент Э.Суолвелл представляет 15-й избирательный округ штата Калифорния, участвует в заседаниях комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства и комитета Палаты представителей по разведке.
Э.Суолвелл стал еще одним демократом, вступившим в президентскую кампанию 2020 года, присоединившись к сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен, экс-конгрессмену Бето О`Рурку, сенатору от Нью-Джерси Кори Букеру, сенатору от Калифорнии Камале Харрис, сенатору от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд и сенатору от штата Миннесота Эми Клобучар.
Черногория уведомила МИД Азербайджана об открытии дипведомства в Баку
Тоноян действует против правительства Пашиняна – Минобороны Азербайджана
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Ипотечные кредиты по линии АИКГФ в I квартале получили около 800 семей в Азербайджане
Уставный фонд АИКГФ увеличен до 566 млн манатов
Туркомпании из Саудовской Аравии и ОАЭ ознакомятся с потенциалом туризма Азербайджана
Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну
Президент Алиев подарил квартиру родителям 10-миллионного жителя Азербайджана
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел акцию по посадке деревьев в прифронтовой зоне
В Баку прошла лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова»
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»