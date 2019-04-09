Досрочные президентские выборы состоятся в Казахстане 9 июня - Токаев

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Согласно Конституции, я принял решение провести внеочередные выборы президента Республики Казахстан страны 9 июня", - сказал К.Токаев в своем телеобращении, показанном во вторник.
"Нужно продолжать работу по эффективной успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы (лидер нации, первый президент Нурсултан Назарбаев - ИФ). Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан -демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа", - добавил он.
Пресс-служба главы государства распространила соответствующий указ президента.
"Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов", - говорится в тексте указа.
Меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов поручено принять правительству Казахстана, а акимам (главам администраций) областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения выборов.
Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.
Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.
Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.
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