Тоноян действует против правительства Пашиняна – Минобороны Азербайджана

В Минобороны Азербайджана назвали заявления главы оборонного ведомства Армении Давида Тонояна присущими международным террористам.

«Очередные глупые заявления министра обороны Армении напоминают бред анормального человека. Заявления этого человека, представляющего правительство Армении, подобно международным террористам и открытое выражение угрозы против мирного населения, говорит об имеющемся хаосе в руководстве этой страны», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

По его мнению, последние выступления Д.Тонояна направлены против правительства Никола Пашиняна и являются составной частью «коварного плана, рассчитанной на будущую политическую карьеру министра обороны Армении».

«Азербайджанская армия не воспринимает всерьез заявления официальных лиц Армении с угрозами о войне и готова к боям для освобождения оккупированных территорий»,- отметил он.

Д.Тоноян в интервью «Медиамакс» заявил, что «в случае необходимости наши штурмовые группы могут создать хаос в тылу противника». По его словам, «если противник пойдет на провокации в одной точке, то армянские ВС могут ударить не только в точке B, но и C, D, E».

Ф.Исазаде