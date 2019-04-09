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СНГ 09.04.2019 11:14

Токаев гарантирует прозрачность предстоящих президентских выборов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что гарантирует честность, открытость и справедливость предстоящих внеочередных президентских выборов в Казахстане.

"Как действующий глава государства я гарантию, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это я моя принципиальная позиция", - сказал К.Токаев обращении, показанном в эфире республиканских каналов во вторник.

В обращении глава государства заявил, что внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня.

"Согласно Конституции, я принял решение провести внеочередные выборы президента Республики Казахстан страны 9 июня", - сказал К.Токаев в телеобращении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОТКРЫТОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]