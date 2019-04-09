Токаев гарантирует прозрачность предстоящих президентских выборов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что гарантирует честность, открытость и справедливость предстоящих внеочередных президентских выборов в Казахстане.

"Как действующий глава государства я гарантию, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это я моя принципиальная позиция", - сказал К.Токаев обращении, показанном в эфире республиканских каналов во вторник.

В обращении глава государства заявил, что внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня.

"Согласно Конституции, я принял решение провести внеочередные выборы президента Республики Казахстан страны 9 июня", - сказал К.Токаев в телеобращении.