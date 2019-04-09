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Дальнее зарубежье 09.04.2019 11:23

СМИ сообщают о перестрелках во время акций протестов в столице Судана

В столице Судана продолжаются акции протеста, сопровождающиеся перестрелками, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

Перестрелки слышны в основном в районе здания министерства обороны в Хартуме, где, по словам протестующих, силы безопасности Судана попытались силой подавить выступления, направленные против президента страны Омара аль-Башира.

Телеканал сообщает со ссылкой на очевидцев, что представители национальной разведки и служб безопасности, а также подразделения полиции применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

Массовые акции протеста против действующего президента Омара аль-Башира проходят в Судане четвертый месяц подряд, в последние дни ситуация обострилась.

В минобороны Судана подчеркивают, что "не выступают против требований протестующих", требующих ухода президента в отставку, однако отмечают, что не допустят, чтобы ситуация "превратилась в хаос".

Накануне протестующие сообщали, что во время беспорядков был убит один из солдат, пытавшихся защитить протестующих.

Участники демонстраций призывают армию страны присоединиться к акциям протеста.

"Мы повторяем требование нашего народа о том, чтобы глава режима и правительство немедленно ушли в отставку", - говорится в заявлении лидеров демонстраций.

В нем говорится: "Мы также призываем вооруженные силы Судана отказаться от поддержки режима, который утратил свою легитимность".

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Тэги: СУДАН, ХАРТУМ, ПРОТЕСТЫ, СТРЕЛЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]