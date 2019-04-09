СМИ сообщают о перестрелках во время акций протестов в столице Судана

В столице Судана продолжаются акции протеста, сопровождающиеся перестрелками, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира".
Перестрелки слышны в основном в районе здания министерства обороны в Хартуме, где, по словам протестующих, силы безопасности Судана попытались силой подавить выступления, направленные против президента страны Омара аль-Башира.
Телеканал сообщает со ссылкой на очевидцев, что представители национальной разведки и служб безопасности, а также подразделения полиции применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.
Массовые акции протеста против действующего президента Омара аль-Башира проходят в Судане четвертый месяц подряд, в последние дни ситуация обострилась.
В минобороны Судана подчеркивают, что "не выступают против требований протестующих", требующих ухода президента в отставку, однако отмечают, что не допустят, чтобы ситуация "превратилась в хаос".
Накануне протестующие сообщали, что во время беспорядков был убит один из солдат, пытавшихся защитить протестующих.
Участники демонстраций призывают армию страны присоединиться к акциям протеста.
"Мы повторяем требование нашего народа о том, чтобы глава режима и правительство немедленно ушли в отставку", - говорится в заявлении лидеров демонстраций.
В нем говорится: "Мы также призываем вооруженные силы Судана отказаться от поддержки режима, который утратил свою легитимность".
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