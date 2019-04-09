Экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства.
По его словам, несколько топ-менеджеров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.
"Если вы смотрите это видео, значит, я не смог провести пресс-конференцию, назначенную мной на 11 апреля", - заявил К.Гон в видеообращении, распространенном во вторник его адвокатом Дзюнъитиро Хиронакой.
Он вновь заявил о своей невиновности.
К.Гон был повторно арестован в связи с новыми обвинениями 4 апреля после освобождения под залог в начале марта. В этот раз он останется под арестом минимум до 14 апреля. До нового ареста К.Гон заявил о планах провести пресс-конференцию.
В своем видеообращении К.Гон не назвал конкретных имен, сказав, что "они всем известны".
"Мы действительно ведем речь о людях, которые действительно играют в эту грязную игру, - заявил К.Гон. - Надеюсь, что правда выйдет наружу, факты выйдут наружу".
"Я обеспокоен, поскольку показатели Nissan ухудшаются, и я думаю, что у них (топ-менеджеров Nissan) нет видения относительно укрепления альянса", - цитирует К.Гона японская газета Nikkei.
Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Спустя три дня Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.
В ходе внеочередного собрания акционеров в понедельник акционеры Nissan проголосовали за исключение К.Гона из состава совета директоров.
Автопроизводители Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp., входящие в стратегический альянс, в марте достигли соглашения о создании операционного совета - нового органа для надзора над операциями и управления альянсом, который заменит руководящие органы, созданные за время руководства Карлоса Гона, и будет единственной руководящей структурой в альянсе.
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