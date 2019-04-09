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СНГ 09.04.2019 11:48

Токаев согласовал проведение внеочередных выборов президента Казахстана с Назарбаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о проведении внеочередных президентских выборов, посоветовавшись с первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым.

"Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации - ИФ) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах - важное и необходимое", - сказал К.Токаев в своем обращении, показанном в эфире республиканских каналов во вторник.

Во вторник К.Токаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов в стране 9 июня.

Казахстанский лидер Н.Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, НАЗАРБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]