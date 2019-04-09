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Дальнее зарубежье 09.04.2019 14:19

В Израиле открылись избирательные участки

В Израиле во вторник стартовали парламентские выборы, сообщают местные СМИ.

Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и будут работать до 22:00.

Всего в Кнессете - законодательном органе Израиля - 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий.

В Израиле свыше 6,3 млн жителей, обладающих правом голосовать на выборах. Минимальный порог составляет 3,25% голосов, он эквивалентен четырем местам в парламенте.

Партия "Ликуд" действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху считается одним из фаворитов предвыборной гонки вопреки коррупционным обвинениям в адрес Ю.Нетаньяху. Если по итогам выборов партия Б.Нетаньяху удастся сохранить пост, то он может превзойти одного из отцов-основателей Израиля Давида Бен-Гуриона и войти в историю как премьер-министр, наиболее долго наиболее долго сохранявший свой пост.

Главным конкурентом "Ликуда" считают политический альянс "Кахоль-лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом. Это объединение было специально создано для участия в выборах в Кнессет в 2019 году на основе трех партий - "Хосен Ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем".

Если этот альянс победит на выборах, то, согласно договоренностям его лидеров, пост премьера до ноября 2021 будет занимать Б.Ганц, министра иностранных дел - Я.Лапид. Затем пост премьера получит Я.Лапид, а Б.Ганц станет министром обороны.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в течение восьми дней после их окончания.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, УЧАСТКИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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