В Израиле открылись избирательные участки

В Израиле во вторник стартовали парламентские выборы, сообщают местные СМИ.
Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и будут работать до 22:00.
Всего в Кнессете - законодательном органе Израиля - 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий.
В Израиле свыше 6,3 млн жителей, обладающих правом голосовать на выборах. Минимальный порог составляет 3,25% голосов, он эквивалентен четырем местам в парламенте.
Партия "Ликуд" действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху считается одним из фаворитов предвыборной гонки вопреки коррупционным обвинениям в адрес Ю.Нетаньяху. Если по итогам выборов партия Б.Нетаньяху удастся сохранить пост, то он может превзойти одного из отцов-основателей Израиля Давида Бен-Гуриона и войти в историю как премьер-министр, наиболее долго наиболее долго сохранявший свой пост.
Главным конкурентом "Ликуда" считают политический альянс "Кахоль-лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом. Это объединение было специально создано для участия в выборах в Кнессет в 2019 году на основе трех партий - "Хосен Ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем".
Если этот альянс победит на выборах, то, согласно договоренностям его лидеров, пост премьера до ноября 2021 будет занимать Б.Ганц, министра иностранных дел - Я.Лапид. Затем пост премьера получит Я.Лапид, а Б.Ганц станет министром обороны.
Окончательные результаты выборов будут опубликованы в течение восьми дней после их окончания.
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