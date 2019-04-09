Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9151 RUR   0.0262 GBR   2.2227 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.40 1.32 Brent 71.10 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.04.2019 14:00

Премьер Грузии посетил мемориал памяти погибших при разгоне демонстрации в Тбилиси в 1989г

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во вторник посетил в Тбилиси мемориал памяти погибших при разгоне демонстрации в грузинской столице 9 апреля 1989 года.

"Я склоняю голову перед памятью наших героев, и уверен, что грузинский народ всегда останется верен идеалам объединивших его 30 лет назад. Вся наша многовековая история - это борьба за свободу и эта борьба продолжается и сегодня", - сказал журналистам М.Бахтадзе.

В начале апреля 1989 года в течение нескольких дней на площади перед Домом правительства десятки тысяч человек требовали выхода Грузии из СССР. В Тбилиси были переброшены войска. Неоднократные призывы властей разойтись не дали результатов. Один из организаторов демонстрации, ставший через два года президентом Грузии, Звиад Гамсахурдия требовал продолжения митинга и противостояния войскам. Разгон демонстрации начался в ночь на 9 апреля, в результате погибли более 20 человек. Никто из организаторов митинга не пострадал.

Во вторник в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили устраивает прием в память о погибших участниках демонстрации, а также провозглашения независимости Грузии. Представители ближайшего окружения З.Гамсахурдия, подписавшие акт о независимости Грузии, отказались участвовать в этом приеме, заявив журналистам, что С.Зурабишвили, как и многие другие представители действующих властей, выступали против первого президента страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ДЕМОНСТРАЦИЯ, РАЗГОН, ГОДОВЩИНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]