Премьер Грузии посетил мемориал памяти погибших при разгоне демонстрации в Тбилиси в 1989г

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во вторник посетил в Тбилиси мемориал памяти погибших при разгоне демонстрации в грузинской столице 9 апреля 1989 года.
"Я склоняю голову перед памятью наших героев, и уверен, что грузинский народ всегда останется верен идеалам объединивших его 30 лет назад. Вся наша многовековая история - это борьба за свободу и эта борьба продолжается и сегодня", - сказал журналистам М.Бахтадзе.
В начале апреля 1989 года в течение нескольких дней на площади перед Домом правительства десятки тысяч человек требовали выхода Грузии из СССР. В Тбилиси были переброшены войска. Неоднократные призывы властей разойтись не дали результатов. Один из организаторов демонстрации, ставший через два года президентом Грузии, Звиад Гамсахурдия требовал продолжения митинга и противостояния войскам. Разгон демонстрации начался в ночь на 9 апреля, в результате погибли более 20 человек. Никто из организаторов митинга не пострадал.
Во вторник в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили устраивает прием в память о погибших участниках демонстрации, а также провозглашения независимости Грузии. Представители ближайшего окружения З.Гамсахурдия, подписавшие акт о независимости Грузии, отказались участвовать в этом приеме, заявив журналистам, что С.Зурабишвили, как и многие другие представители действующих властей, выступали против первого президента страны.
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