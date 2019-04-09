В Тегеране считают противоправным решение США признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции

Посол Ирана в РФ Мехди Санаи расценил как нарушение международных принципов и норм решение США объявить (КСИР).

"США в продолжение своих односторонних действий вновь продемонстрировали несоблюдение международных принципов и норм", - написал посол во вторник в своем микроблоге в Твиттере.

"Объявление КСИР, являющегося частью структуры страны и символом борьбы с терроризмом, террористической организацией свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не извлекли уроки за 20 лет своих неудач в регионе", - подчеркнул посол.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решение включить КСИР в список иностранных террористических организаций. Решение вступит в силу через неделю.