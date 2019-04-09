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Регион 09.04.2019 11:52

В Тегеране считают противоправным решение США признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции

Посол Ирана в РФ Мехди Санаи расценил как нарушение международных принципов и норм решение США объявить (КСИР).

"США в продолжение своих односторонних действий вновь продемонстрировали несоблюдение международных принципов и норм", - написал посол во вторник в своем микроблоге в Твиттере.

"Объявление КСИР, являющегося частью структуры страны и символом борьбы с терроризмом, террористической организацией свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не извлекли уроки за 20 лет своих неудач в регионе", - подчеркнул посол.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решение включить КСИР в список иностранных террористических организаций. Решение вступит в силу через неделю.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПОСОЛ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]