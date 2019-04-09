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Дальнее зарубежье 09.04.2019 14:33

В Эстонии построят полигон для броневойск Сил обороны и НАТО

Министерство обороны Эстонии планирует построить полигон для бронетехники Сил обороны страны и дислоцированных здесь броневойск НАТО.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе министерства обороны, "полигон нужен для развития маневренных сил бронетехники и тренировок взаимодействия с бронечастями союзников по НАТО".

Полигон будет построен в местечке Соодла (Soodla) примерно в 40 км к востоку от столицы Эстонии. Его площадь составит 5865 гектаров, внешняя граница около 32 км. Здесь планируется построить поля для тренировок и стрельбище, дороги и прочие сооружения, необходимые для подготовки броневойск.

Вся территория вместе с трассами, ведущими к военному городку в Тапа, Центральному полигону Сил обороны и иными подъездными и соединительными дорогами составит около 7390 га.

Точные границы полигона и коммуникаций будут определены при составлении специального государственного планирования.

Он будет располагаться в Харьюском (Harju) уезде на территории волостей Куусалу (Kuusalu) и Ания (Anija) на основании решения правительства от 09 сентября 2015 года.

Место для нового полигона определено приказом министра государственного управления от 9 апреля 2018 года и утверждено планированием местного Харьюского уезда.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ПОЛИГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]