Казахстанские коммунисты заявили о готовности принять участие в президентских выборах

Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) заявляет о готовности выдвинуть своего кандидата на предстоящие внеочередные президентские выборы, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" секретарь ЦК КНПК Айкын Конуров.

"Как секретарь Центрального комитета я вам скажу со всей ответственностью о том, что мы делали прогнозы по этому поводу и, в принципе, партия на сегодняшний момент абсолютно готова принять участие в любой кампании, это и в президентской и парламентской", - сказал А.Конуров агентству по телефону во вторник.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов в стране 9 июня 2019 года.

В Казахстане зарегистрированы следующие политические партии: партия "Нур Отан" (партия власти), народно-демократическая (патриотическая) партия "Ауыл", демократическая партия Казахстана "Ак жол", политическая партия "Бiрлiк", Коммунистическая народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия.