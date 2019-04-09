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СНГ 09.04.2019 14:44

Казахстанские коммунисты заявили о готовности принять участие в президентских выборах

Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) заявляет о готовности выдвинуть своего кандидата на предстоящие внеочередные президентские выборы, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" секретарь ЦК КНПК Айкын Конуров.

"Как секретарь Центрального комитета я вам скажу со всей ответственностью о том, что мы делали прогнозы по этому поводу и, в принципе, партия на сегодняшний момент абсолютно готова принять участие в любой кампании, это и в президентской и парламентской", - сказал А.Конуров агентству по телефону во вторник.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов в стране 9 июня 2019 года.

В Казахстане зарегистрированы следующие политические партии: партия "Нур Отан" (партия власти), народно-демократическая (патриотическая) партия "Ауыл", демократическая партия Казахстана "Ак жол", политическая партия "Бiрлiк", Коммунистическая народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОММУНИСТЫ, ВЫБОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]