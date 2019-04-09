Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9151 RUR   0.0262 GBR   2.2227 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.40 1.32 Brent 71.10 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2019 15:29

Эр-Рияд поприветствовал решение США внести КСИР в список террористических организаций

Саудовская Аравия приветствует решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

"Решение США отражает неоднократные призывы Королевства к международному сообществу о необходимости противодействия терроризму, поддерживаемому Ираном", - говорится в сообщении, распространенном саудовскими СМИ во вторник.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

"Кто вы такой, чтобы наклеивать ярлыки на революционную структуру?" - задал вопрос президент, выступая в эфире государственного телевидения Ирана.

Он подчеркнул: "Вы стремитесь использовать террористические группы в качестве средства против народов региона... вы и есть лидер мирового терроризма".

Ранее сообщалось, что Иран в ответ на внесение Вашингтоном КСИР в список террористических организаций принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, США, КСИР


Похожие новости


Сенат США принял резолюцию о прекращении американской поддержки Саудовской Аравии в конфликте в Йемене Пост посла Саудовской Аравии в США впервые займет женщина Конгресс США начал расследование проекта Белого дома по строительству АЭС в Саудовской Аравии Сенаторы США подготовили резолюцию, исключающую использование Эр-Риядом американских технологий для создания ядерного оружия Саудовское руководство намерено наказать убийц Хашкаджи - Помпео Директор ЦРУ выступит перед лидерами Палаты представителей с информацией по делу Хашкаджи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]