Эр-Рияд поприветствовал решение США внести КСИР в список террористических организаций

Саудовская Аравия приветствует решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.
"Решение США отражает неоднократные призывы Королевства к международному сообществу о необходимости противодействия терроризму, поддерживаемому Ираном", - говорится в сообщении, распространенном саудовскими СМИ во вторник.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.
"Кто вы такой, чтобы наклеивать ярлыки на революционную структуру?" - задал вопрос президент, выступая в эфире государственного телевидения Ирана.
Он подчеркнул: "Вы стремитесь использовать террористические группы в качестве средства против народов региона... вы и есть лидер мирового терроризма".
Ранее сообщалось, что Иран в ответ на внесение Вашингтоном КСИР в список террористических организаций принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией.
КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.
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