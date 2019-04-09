Дарига Назарбаева не будет баллотироваться в президенты Казахстана, заявляет ее помощник

Спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева не планирует выдвигаться кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сообщила во вторник изданию Tengrinews.kz помощник Д.Назарбаевой Сауле Мустафаева.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что внеочередные выборы в Казахстане пройдут 9 июня.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента республики проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.