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СНГ 09.04.2019 12:51

Дарига Назарбаева не будет баллотироваться в президенты Казахстана, заявляет ее помощник

Спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева не планирует выдвигаться кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - сообщила во вторник изданию Tengrinews.kz помощник Д.Назарбаевой Сауле Мустафаева.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что внеочередные выборы в Казахстане пройдут 9 июня.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента республики проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, НАЗАРБАЕВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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