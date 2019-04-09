Переход на новые источники энергии означает перестановки в политической плоскости, считают в МИД ФРГ

Трансформация в энергетической политике означает и изменения в политическом поле, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Переход на новые источники энергии - это не только переход с традиционных источников энергии на возобновляемые, но это и сдвиг основных политических констант. Используя возобновляемые источники энергии, страны могут расширить свои возможности для повышения собственной энергетической безопасности", - сказал Х.Маас во вторник, выступая на Берлинском энергетический диалог (Berlin Energy Transition Dialogue - BETD).
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за сотрудничество с Россией по "Северному потоку-2" и предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о том, что этот проект уставит под угрозу независимость германской экономики от России.
На прошлой неделе председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек заявил, что "слишком часто поставки газа использовались как политическое оружие".
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