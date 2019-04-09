Министры обороны 35 стран приедут на Московскую конференцию по международной безопасности

Руководители оборонных ведомств 35 стран уже подтвердили участие в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 23 по 25 апреля под эгидой министерства обороны, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"Ожидаем приезда на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из ста государств. Своё участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств", - сказал С.Шойгу на селекторном совещании во вторник.
По словам министра обороны, в повестку конференции "включены актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев".
"Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству", - сказал С.Шойгу.
Он отметил, что часть деловой программы форума впервые пройдёт на базе парка "Патриот" в Московской области.
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