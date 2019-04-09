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СНГ 09.04.2019 12:55

Министры обороны 35 стран приедут на Московскую конференцию по международной безопасности

Руководители оборонных ведомств 35 стран уже подтвердили участие в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 23 по 25 апреля под эгидой министерства обороны, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"Ожидаем приезда на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из ста государств. Своё участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств", - сказал С.Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По словам министра обороны, в повестку конференции "включены актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев".

"Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что часть деловой программы форума впервые пройдёт на базе парка "Патриот" в Московской области.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]