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Финансы 09.04.2019 12:56

Счетпалата в 2018г выявила нецелевое использование средств на 90 млн манатов – глава комитета

Счетная палата Азербайджана в 2019 году планирует использовать новые методы в рамках усиления финансового администрирования, повышения финансовой прозрачности и усиления отчетности, заявил глава палаты Вугар Гюльмамедов.

«В 2018 году был принят новый закон «О Счетной палате». Исходя из этого, в 2019 году мы будем стараться применять новые методы для усиления финансового администрирования, эффективности использования госсредств и усиления отчетности», - сказал В.Гюльмамедов во вторник при обсуждении в парламенте отчета о деятельности Счетпалаты в 2018 году.

По его словам, рабочий планы палаты на 2019 год подготовлен с учетом новых функций палаты.

«Наша цель – усиление роли палаты в экономических процессах в Азербайджане», - добавил он.

В.Гюльмамедов отметил, что Счетная палата в 2018 году провела 53 аудиторские проверки и 5 аналитических мероприятий, общий объем средств, охваченных в ходе проверок и аналитических мероприятий в 2018 году, составил 10,2 млрд манатов.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, в целом, положительно оценил деятельность Счетпалаты в 2018 году.

По его словам, проверки, проведенные палатой в 2018 году, выявили нецелевое использование средств на сумму 90 млн манатов.

Р.Бабаев, А.Азизов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ЗАДАЧИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]