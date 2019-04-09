Счетпалата в 2018г выявила нецелевое использование средств на 90 млн манатов – глава комитета

Счетная палата Азербайджана в 2019 году планирует использовать новые методы в рамках усиления финансового администрирования, повышения финансовой прозрачности и усиления отчетности, заявил глава палаты Вугар Гюльмамедов.
«В 2018 году был принят новый закон «О Счетной палате». Исходя из этого, в 2019 году мы будем стараться применять новые методы для усиления финансового администрирования, эффективности использования госсредств и усиления отчетности», - сказал В.Гюльмамедов во вторник при обсуждении в парламенте отчета о деятельности Счетпалаты в 2018 году.
По его словам, рабочий планы палаты на 2019 год подготовлен с учетом новых функций палаты.
«Наша цель – усиление роли палаты в экономических процессах в Азербайджане», - добавил он.
В.Гюльмамедов отметил, что Счетная палата в 2018 году провела 53 аудиторские проверки и 5 аналитических мероприятий, общий объем средств, охваченных в ходе проверок и аналитических мероприятий в 2018 году, составил 10,2 млрд манатов.
Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, в целом, положительно оценил деятельность Счетпалаты в 2018 году.
По его словам, проверки, проведенные палатой в 2018 году, выявили нецелевое использование средств на сумму 90 млн манатов.
Р.Бабаев, А.Азизов
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