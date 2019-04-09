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СНГ 09.04.2019 16:32

Более 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и техники примут участие в параде Победы

Московский университет МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета впервые включены в состав участников парада Победы, который пройдёт в столице России 9 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важнейшее событие этой весны - парад Победы на Красной площади 9 мая. В нём примут участие свыше 13-ти тысяч человек и до 160-ти единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74-х самолётов и вертолётов", - сказал С.Шойгу на селекторном совещании во вторник.

При этом министр отметил, что "в состав пешего парадного расчёта впервые включены Московский университет министерства внутренних дел, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета".

С.Шойгу обратил внимание должностных лиц на необходимость выполнить все подготовительные мероприятия в установленные сроки и в полном объёме.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРАД, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]