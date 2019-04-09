США наращивают военный фланг на Балканах из-за охлаждения отношений с Турцией - эксперты

Вашингтон с учётом изменений в американо-турецких отношениях делает ставку на усиление своих позиций на Балканах посредством военно-политического присутствия, говорится в докладе экспертов Российского совета по международным делам (РСМД).
"Хотя в США и в Турции существуют силы, стремящиеся преодолеть разногласия, а Турция по-прежнему заинтересована в покупке американского вооружения, вполне возможно, что реалисты с двух сторон будут испытывать все меньше энтузиазма относительно прочного американо-турецкого партнёрства в рамках НАТО. Ослабление этого партнёрства мотивирует США к созданию альтернативной военной структуры (на Балканах)", - отмечается в исследовании, текст которого поступил во вторник в "Интерфакс".
Центральным элементом такой структуры является Румыния, на территории которой с 2011 года размещаются объекты ПРО США, отмечают эксперты РСМД.
"Согласно имеющейся правовой базе, на территории Румынии можно разместить воинский контингент вооруженных сил США численностью 3 тыс. человек, а при необходимости увеличить его до 3,5 тыс. военнослужащих, но не более, чем за 90 суток", - сообщают эксперты.
Одними из центральных объектов - являются база ПРО "Девеселу" и авиабаза "Михаэл Когэлничану", способная после модернизации принимать большинство типов самолётов НАТО и осуществлять широкомасштабный транзит, отмечают авторы исследования.
Важным элементом американского военного присутствия на Балканах являются базы в Болгарии: авиабазы "Безмер" и "Граф Игнатьево", полигон Ново Село и центр логистики "Айтос". "Численность американского персонала в стране, согласно договоренностям, составляет 2,5 тыс. человек с возможностью расширения до 5 тыс. на срок до 90 дней", - отмечается в исследовании РСМД.
По данным экспертов, в настоящее время тыловое значение для военных объектов в Румынии и Болгарии имеют авиабазы в Венгрии, одна из которых имеет возможность принимать тяжелые самолеты.
"Вероятно, в нынешних условиях это не является достаточным (для США), поэтому в 2018 году было анонсировано создание пяти новых военных баз на Балканах. Будет создана авиабаза НАТО в Центральной Албании (Кучова). Анонсировано создание трёх военных объектов в Греции (Лариса, Волос и Александропулис). Также планируется создание учебного авиацентра НАТО на Каламате (Южный Пелопоннес)", - отмечается в исследовании.
"Создание этих объектов ещё находится в стадии согласования и планирования. Однако в случае успеха это значительно укрепит болгарское направление р позволит США более свободно чувствовать себя в отношениях с Турцией. Потенциально углубление разногласий с Турцией в случае продолжения заставит США более активно опираться на балканский сегмент юго-восточного фланга НАТО, как единственный оставшийся в их распоряжении", - отмечают авторы исследования.
По их оценкам, этот фактор предопределит характер отношений Вашингтона с Албанией, Болгарией, Румынией и Хорватией, как с "наиболее лояльными союзниками по НАТО".
Opinion Way: 85% граждан Азербайджана положительно оценили работу Алиева на посту президента за последний год
Черногория уведомила МИД Азербайджана об открытии дипведомства в Баку
Тоноян действует против правительства Пашиняна – Минобороны Азербайджана
Принятие решения о судьбе сделки ОПЕК+ будет зависеть от рынка - Путин
Укргазвыдобування в 2018г снизила чистую прибыль на 11%
Материальную помощь на 778 тыс. манатов получили 89 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas
Президент Алиев наградил Чингиза Абдуллаева орденом «Шараф»
Президент Азербайджана распорядился отметить юбилей главы УМК
Азербайджан отправит в Иран гуманитарную помощь на $560 тыс. - МЧС
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку прошли конкурсы проекта «Пушкиниана»
Банк Республика провел акцию по посадке деревьев в прифронтовой зоне
В Баку прошла лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова»
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»