США наращивают военный фланг на Балканах из-за охлаждения отношений с Турцией - эксперты

Вашингтон с учётом изменений в американо-турецких отношениях делает ставку на усиление своих позиций на Балканах посредством военно-политического присутствия, говорится в докладе экспертов Российского совета по международным делам (РСМД).

"Хотя в США и в Турции существуют силы, стремящиеся преодолеть разногласия, а Турция по-прежнему заинтересована в покупке американского вооружения, вполне возможно, что реалисты с двух сторон будут испытывать все меньше энтузиазма относительно прочного американо-турецкого партнёрства в рамках НАТО. Ослабление этого партнёрства мотивирует США к созданию альтернативной военной структуры (на Балканах)", - отмечается в исследовании, текст которого поступил во вторник в "Интерфакс".

Центральным элементом такой структуры является Румыния, на территории которой с 2011 года размещаются объекты ПРО США, отмечают эксперты РСМД.

"Согласно имеющейся правовой базе, на территории Румынии можно разместить воинский контингент вооруженных сил США численностью 3 тыс. человек, а при необходимости увеличить его до 3,5 тыс. военнослужащих, но не более, чем за 90 суток", - сообщают эксперты.

Одними из центральных объектов - являются база ПРО "Девеселу" и авиабаза "Михаэл Когэлничану", способная после модернизации принимать большинство типов самолётов НАТО и осуществлять широкомасштабный транзит, отмечают авторы исследования.

Важным элементом американского военного присутствия на Балканах являются базы в Болгарии: авиабазы "Безмер" и "Граф Игнатьево", полигон Ново Село и центр логистики "Айтос". "Численность американского персонала в стране, согласно договоренностям, составляет 2,5 тыс. человек с возможностью расширения до 5 тыс. на срок до 90 дней", - отмечается в исследовании РСМД.

По данным экспертов, в настоящее время тыловое значение для военных объектов в Румынии и Болгарии имеют авиабазы в Венгрии, одна из которых имеет возможность принимать тяжелые самолеты.

"Вероятно, в нынешних условиях это не является достаточным (для США), поэтому в 2018 году было анонсировано создание пяти новых военных баз на Балканах. Будет создана авиабаза НАТО в Центральной Албании (Кучова). Анонсировано создание трёх военных объектов в Греции (Лариса, Волос и Александропулис). Также планируется создание учебного авиацентра НАТО на Каламате (Южный Пелопоннес)", - отмечается в исследовании.

"Создание этих объектов ещё находится в стадии согласования и планирования. Однако в случае успеха это значительно укрепит болгарское направление р позволит США более свободно чувствовать себя в отношениях с Турцией. Потенциально углубление разногласий с Турцией в случае продолжения заставит США более активно опираться на балканский сегмент юго-восточного фланга НАТО, как единственный оставшийся в их распоряжении", - отмечают авторы исследования.

По их оценкам, этот фактор предопределит характер отношений Вашингтона с Албанией, Болгарией, Румынией и Хорватией, как с "наиболее лояльными союзниками по НАТО".