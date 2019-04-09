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Дальнее зарубежье 09.04.2019 16:43

У США нет законных оснований для санкций в отношении ЕС из-за субсидий Airbus, считают в этой компании

США не имеют права вводить ограничительные меры против стран ЕС из-за их субсидий европейской авиастроительной компании Airbus, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя компании Райнера Охлера.

"Мы не видим законных оснований для этого", - сказал он.

Он добавил, что размеры субсидий будут определяться Всемирной торговой организацией (ВТО), а не Вашингтоном.

Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Соединенные Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.

"Наша конечная цель - достижение соглашения с ЕС о прекращении всех несогласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В заявлении отмечается, что введение дополнительных пошлин направлено на то, чтобы возместить ежегодный ущерб в $11 млрд, который несут США от субсидирования Евросоюзом компании Airbus. Неблагоприятное воздействие этих субсидий на США подтверждается выводами ВТО.

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, AIRBUS, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]