У США нет законных оснований для санкций в отношении ЕС из-за субсидий Airbus, считают в этой компании

США не имеют права вводить ограничительные меры против стран ЕС из-за их субсидий европейской авиастроительной компании Airbus, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя компании Райнера Охлера.
"Мы не видим законных оснований для этого", - сказал он.
Он добавил, что размеры субсидий будут определяться Всемирной торговой организацией (ВТО), а не Вашингтоном.
Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Соединенные Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.
"Наша конечная цель - достижение соглашения с ЕС о прекращении всех несогласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
В заявлении отмечается, что введение дополнительных пошлин направлено на то, чтобы возместить ежегодный ущерб в $11 млрд, который несут США от субсидирования Евросоюзом компании Airbus. Неблагоприятное воздействие этих субсидий на США подтверждается выводами ВТО.
Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.
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