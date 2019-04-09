Президент Алиев подарил квартиру родителям 10-миллионного жителя Азербайджана

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева вручили документы от квартиры родителям Мехрибан Гасановой - 10-миллионной жительницы Азербайджана.

«Предоставляю вам сертификат, который удостоверяет, что Мехрибан Гасанова 10-миллионный житель нашей страны. Предоставляю вам также документы от квартиры, которую дарит государство»,- сказал И.Алиев, вручая документы родителям М.Гасановой.

Президент подчеркнул, что рождение 10-миллионого жителя Азербайджана значимое событие не только в жизни ее родителей, но и всей страны.

«Это историческое событие, в связи с которым поздравляю весь азербайджанский народ. 9-миллионный житель страны родился в 2010 году. За 9 лет население Азербайджана увеличилось на 1 млн человек, за последние 15 лет – на 1,7 млн человек»,- отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что динамичные темпы демографического роста говорят об успешном социально-экономическом развитии страны, т.к. рост населения связан непосредственно с социальной ситуацией.

6 апреля 2019 года население Азербайджана достигло 10 млн человек.

Юбилейный гражданин Азербайджана родился в семье вынужденных переселенцев из Агдаринского района Нигяр Оджаговой и Рауфа Гасанова. В настоящее время семья зарегистрирована в селе Баш Гунейтепе Агдамского района.

Родители приняли решение назвать дочь Мехрибан.

Ф.Исазаде