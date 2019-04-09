Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9151 RUR   0.0262 GBR   2.2227 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.40 1.32 Brent 71.10 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Социум 09.04.2019 13:24

Президент Алиев подарил квартиру родителям 10-миллионного жителя Азербайджана

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева вручили документы от квартиры родителям Мехрибан Гасановой - 10-миллионной жительницы Азербайджана.

«Предоставляю вам сертификат, который удостоверяет, что Мехрибан Гасанова 10-миллионный житель нашей страны. Предоставляю вам также документы от квартиры, которую дарит государство»,- сказал И.Алиев, вручая документы родителям М.Гасановой.

Президент подчеркнул, что рождение 10-миллионого жителя Азербайджана значимое событие не только в жизни ее родителей, но и всей страны.

«Это историческое событие, в связи с которым поздравляю весь азербайджанский народ. 9-миллионный житель страны родился в 2010 году. За 9 лет население Азербайджана увеличилось на 1 млн человек, за последние 15 лет – на 1,7 млн человек»,- отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что динамичные темпы демографического роста говорят об успешном социально-экономическом развитии страны, т.к. рост населения связан непосредственно с социальной ситуацией.

6 апреля 2019 года население Азербайджана достигло 10 млн человек.

Юбилейный гражданин Азербайджана родился в семье вынужденных переселенцев из Агдаринского района Нигяр Оджаговой и Рауфа Гасанова. В настоящее время семья зарегистрирована в селе Баш Гунейтепе Агдамского района.

Родители приняли решение назвать дочь Мехрибан.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖИТЕЛЬ, КВАРТИРА, ПОДАРОК

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]