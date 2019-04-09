Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджан до 2026г составят $20 млрд - Wood Mackenzie

Суммарные инвестиции в нефтегазовую отрасль Азербайджана в 2018-2025гг составят $20 млрд.
Такие данные приведены в Market Analysis Azerbaijan 2019, опубликованного Азербайджано-Германской торговой палатой.
«По оценкам компании Wood Mackenzie, в 2018-2025гг инвестиции в нефтегазовую отрасль Азербайджана составят $20 млрд. Эти средства, в том числе, будут вложены в разработку месторождения Азери-Чираг-Гюнешли в азербайджанском секторе Каспия», - отмечается в отчете.
В документе подчеркивается, что Азербайджан осенью 2017 года подписал нового соглашение с партнерами по АЧГ, рассчитанное до 2050 года. В рамках этого соглашения на блоке АЧГ планируется до 2050 года добыть около 500 млн тонн нефти, инвестиции в проект превысят $40 млрд.
«В целом, на конец 2018 года инвестиции в разработку блока АЧГ составили $44 млрд», - указывается в документе.
В отчете отмечается, что на конец 2018 года на АЧГ добыто 470 млн тонн нефти.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
А.Азизов
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