Anglo Asian Mining начала геологоразведочные работы в Нахчывани, инвестиции в 2019г составят около $2 млн

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) приступила к реализации программы геологоразведочных работ в Нахчыванской автономной республике (НАР) Азербайджана общей стоимостью $1,84 млн, говорится в сообщении компании.

«Учитывая минеральный потенциал контрактной площади Ордубад в НАР, нами разработана программа геологических исследований на 2019 года на этой площади бюджетом в $1,84 млн. Исследования в рамках программы уже начались», - отмечается в информации.

По данным компании, программа включает получение и анализ геологоразведочных и технологических отчетов, региональное дистанционное зондирование с использованием новейших спутниковых технологий, отбор крена и интерпретацию данных, а также геологические полевые работы, нацеленные на поиск других известных металлов, например, кобальта, для оценки их будущего производственного потенциала и прочие исследования.

В информации также отмечается, что в 2018 году с контрактной пощади Ордубад были взяты образцы грунта на исследование, результаты которых будут получены во II-ом квартале 2019 года.

«Реализация программы геологоразведочных работ на Ордубадеявляется частью нашего портфеля проектов по добыче золота, меди и серебра и дает нам значительный потенциал для наращивания нашихобщих запасов», - заявил генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Контрактная площадь Ордубад охватывает 462 кв. км и содержит многочисленные месторождения, шесть из которых были изучены: Шакардара, Пиязбаши, Мисдаг, Агюрт, Шалала и Дахчай.Эти участки находятся в радиусе 5 км.

Ордубад является частью тектонической подзоны Михмана-Зангезур, в которой находится ряд известных месторождений меди, золота и молибдена.Ордубад был предметом исследований еще в период СССР.

Как сообщалось, в настоящее время "Anglo Asian Mining" добывает золото, серебро и медь с контрактной площади «Гедабек» на двух открытых рудниках (Гедабек и Угур) и с одного подземного рудника (Гадир).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений: одно - в Нахичевани, два - в Кедабеке (450 км к западу от Баку) и три - Кельдабжаре и Зангелане, оккупированном в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова