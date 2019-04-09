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Дальнее зарубежье 09.04.2019 17:16

Временным президентом Алжира назначен председатель верхней палаты парламента

Парламент Алжира во вторник утвердил председателя Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадера Бенсалаха на должности временно исполняющего обязанности президента страны, передает телеканал "Аль-Арабийя".

Срок полномочий А.Бенсалаха - 90 дней.

А.Бенсалах фактически исполняет обязанности президента Алжира со 2 апреля после того, как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов.

2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Однако акции протеста продолжились и после отставки А.Бутефлики. Участники демонстраций требовали отставки соратников А.Бутефлики, в том числе премьер-министра Нуреддина Бедуи, а также А.Бенсалаха.

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Тэги: АЛЖИР, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]