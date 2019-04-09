Туркомпании из Саудовской Аравии и ОАЭ ознакомятся с потенциалом туризма Азербайджана

Представители туристических компаний Саудовской Аравии и ОАЭ, специализирующиеся в области культурно-развлекательного туризма 9-18 апреля посетят Азербайджан, сообщает Государственное туристическое агентство (ГТА).

«С целью ознакомления стран Ближнего Востока с туристическим потенциалом Азербайджана и расширением туристических связей с 9 по 18 апреля Баку посетят представители туркомпаний Саудовской Аравии и ОАЭ», - отмечается в сообщении.

Ознакомительная миссия, в которой примут участие 10 компаний из Саудовской Аравии и 14 компаний из ОАЭ, организована Азербайджанским бюро по туризму.

«В ходе визита состоятся встречи с местными компаниями, где будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества, проведены презентации», - подчеркивается в информации.

Официальные представительства по туризму Азербайджана с конца 2018 года осуществляют свою деятельность в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Дубае (ОАЭ).

Б.Рустамбеков