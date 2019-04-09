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Транспорт и связь 09.04.2019 15:06

Полеты из Чечни в Азербайджан начнутся с мая

Авиарейс из Грозного в Баку откроется в мае текущего года, заявил генеральный директор АО «Вайнахавиа» (аэропорт Грозный, Северный) Султан Гамбулатов.

«В мае откроются новые авиарейсы из Грозного в Баку (Азербайджан), в Анталью (Турция), а также в Сочи. Все эти направления будут способствовать увеличению пассажиропотока и доходов предприятий, позволят улучшить имидж республики и создать удобство для пассажиров», - заявил С. Гамбулатов, сообщают российские СМИ. По данным АО «Вайнахавиа», в 2018 году пассажиропоток аэропорта Грозный увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидается увеличение этого показателя до 600-700 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕЧНЯ, РЕЙС, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]