Полеты из Чечни в Азербайджан начнутся с мая

Авиарейс из Грозного в Баку откроется в мае текущего года, заявил генеральный директор АО «Вайнахавиа» (аэропорт Грозный, Северный) Султан Гамбулатов.

«В мае откроются новые авиарейсы из Грозного в Баку (Азербайджан), в Анталью (Турция), а также в Сочи. Все эти направления будут способствовать увеличению пассажиропотока и доходов предприятий, позволят улучшить имидж республики и создать удобство для пассажиров», - заявил С. Гамбулатов, сообщают российские СМИ. По данным АО «Вайнахавиа», в 2018 году пассажиропоток аэропорта Грозный увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидается увеличение этого показателя до 600-700 тыс.

Н.Аббасова