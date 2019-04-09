Уставный фонд АИКГФ увеличен до 566 млн манатов

Уставной капитал Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) увеличен на 21,4% - до 566 млн манатов, отмечается в сообщении фонда.

«Уставный капитал фонда увеличен на 100 млн манатов и достиг 566 млн манатов», отмечается в сообщении фонда.

Данные средства (100 млн манатов - ИФ) будут направлены на выдачу социальной ипотеки в 2019 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов