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Финансы 09.04.2019 15:21

Ипотечные кредиты по линии АИКГФ в I квартале получили около 800 семей в Азербайджане

Объем ипотечного кредитования в I-ом квартале 2019 года из средств "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ) составил 52,4 млн манатов.

«В январе-марте 2019 года ипотечные кредиты на 52,4 млн манатов получили 796 семей», - отмечается в данных фонда.

В целом, на 1 апреля 2019 года по линии АИКГФ выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 1,2 млрд манатов, их получили более 26 тыс. семей. В том числе выдано 7,854 тыс. социальных ипотечных кредитов на сумму 380,3 млн манатов.

По данным фонда, в настоящее время агентами АИКГФ при выдаче ипотеки выступают 24 банка, 18 страховых компаний и 17 оценщиков.

В 2018 году ипотечные кредиты на 273 млн манатов получили 3,96 тыс. семей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ, СТАТИСТИКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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