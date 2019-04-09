Ипотечные кредиты по линии АИКГФ в I квартале получили около 800 семей в Азербайджане

Объем ипотечного кредитования в I-ом квартале 2019 года из средств "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ) составил 52,4 млн манатов.

«В январе-марте 2019 года ипотечные кредиты на 52,4 млн манатов получили 796 семей», - отмечается в данных фонда.

В целом, на 1 апреля 2019 года по линии АИКГФ выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 1,2 млрд манатов, их получили более 26 тыс. семей. В том числе выдано 7,854 тыс. социальных ипотечных кредитов на сумму 380,3 млн манатов.

По данным фонда, в настоящее время агентами АИКГФ при выдаче ипотеки выступают 24 банка, 18 страховых компаний и 17 оценщиков.

В 2018 году ипотечные кредиты на 273 млн манатов получили 3,96 тыс. семей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов