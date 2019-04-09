Исламабад за счет открытия прямого авиасообщения рассчитывает увеличить торгово-экономические связи с Баку – посол в Азербайджане

Открытие прямого авиасообщения и развитие трансграничной магистральной железной дороги может способствовать расширению торгово-экономических связей между Баку и Исламабадом, заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Азербайджан, Турцию и Пакистан объединяют общие культурные ценности. Между нашими странами существуют давние связи, имеется большой потенциал для развития торгового оборота», - сказал дипломат на пресс-конференции во вторник, посвященной трехсторонней выставке Азербайджан-Пакистан-Турция, которая пройдет в Баку 11-13 апреля.

Вместе с тем С.Х.Мохманд выразил сожаление средним уровнем торговых связей между Пакистаном и Азербайджаном.

«Для развития торгово-экономического сотрудничества важным шагом является открытие прямого авиасообщения между Азербайджаном и Пакистаном. Способствовать этому также может использование трансграничных магистральных железных дорог. Если учесть, что Иран соседствует и с Азербайджаном, и с Пакистаном, то реализация Баку и Тегераном необходимых шагов по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры двух стран может помочь региональным государствам увеличить товарооборот», - отметил посол.

По его словам, за последнее время взаимный товарооборот между Баку и Исламабадом увеличился с $8,5 млн в 2016 году до $16 млн в 2018 году.

«Пакистан поставляет в Азербайджан рисовую продукцию, овощи, но, к сожалению, эти поставки осуществляются не на том уровне, что мы хотим. С этой точки важно проведение таких выставок», - сказал С.Х.Мохманд, отметив, что на выставке примут участие 35 пакистанских, 20 турецких и более 10 азербайджанских компаний.

В среду в Баку прибудет делегация Пакистанской ассоциации рисовой промышленности, в которую войдут 12 человек.

«Выставка будет посвящена пищевой, туристической, фармацевтической и другим отраслям», - добавил посол.

Р.Бабаев