Opinion Way: 85% граждан Азербайджана положительно оценили работу Алиева на посту президента за последний год

Около 90% граждан Азербайджана положительно оценивают внешнюю политику президента Ильхама Алиева, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом социологических исследований «Opinion Way».
«Результаты опроса, связанные с внешней политикой Ильхама Алиева, отражают позитивную позицию населения: 89,9% участников опроса ответили на этот вопрос положительно, из них 73,9% расценили деятельность в этой сфере как «отлично», 16,0% - «удовлетворительно», 2,4% - «неудовлетворительно», а 7,7% ответили «точно не знаю»»,- говорится в отчете института.
Opinion Way отмечает, что по итогам опроса, 80,1% респондентов расценили сохранение нынешней общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране «как самый успешный результат деятельности И.Алиева».
«Именно в результате этого 85,1% респондентов ответили положительно на вопрос «Как вы оцениваете работу И.Алиева за последний год?». Лишь 6,8% ответили на этот вопрос «отрицательно», а 8,1% - «не знаю»»,- отмечается в результатах опроса.
При этом, 90,5% участников опроса положительно ответили на вопрос: «Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные И.Алиевым в этой области за последний год?».
«Из них 64% подчеркнули, что «полностью одобряют», 26,5% - «в основном одобряют» деятельность правительства, и лишь 6,0% опрошенных ответили на этот вопрос «не одобряю», а 3,5% - «не знаю»», - отмечает Opinion Way.
Кроме того, 75,6% опрошенных положительно оценили выполнение президентом предвыборных обещаний. «При этом лишь 5,8% опрошенных пришли к выводу о невыполнении данных обещаний, а 4,2% - затруднились ответить»,- указывается в документе.
«Ответы респондентов на опрос «Opinion Waу» еще раз подтверждают, что азербайджанское общество оказывает президенту И.Алиеву большое доверие. Обобщенные средние результаты свидетельствуют о том, что если сегодня вновь будут проведены президентские выборы, то И.Алиев может получить голоса абсолютного большинства - примерно 83-85 процентов избирателей страны»,- считают в Opinion Way.
И.Алиев на внеочередных выборах 11 апреля 2018 года был переизбран на пост президента Азербайджана.
Ф.Исазаде
Принятие решения о судьбе сделки ОПЕК+ будет зависеть от рынка - Путин
Укргазвыдобування в 2018г снизила чистую прибыль на 11%
Материальную помощь на 778 тыс. манатов получили 89 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas
Президент Алиев наградил Чингиза Абдуллаева орденом «Шараф»
Президент Азербайджана распорядился отметить юбилей главы УМК
Азербайджан отправит в Иран гуманитарную помощь на $560 тыс. - МЧС
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Путин подтвердил планы России ратифицировать Парижское соглашение по климату
Талибы отказались от участия во всеафганской ассамблее, созываемой Кабулом
Путин: стратегию развития российской Арктики до 2035 года примут в этом году
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку прошли конкурсы проекта «Пушкиниана»
Банк Республика провел акцию по посадке деревьев в прифронтовой зоне
В Баку прошла лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова»
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»