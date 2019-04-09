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Внутренняя политика 09.04.2019 16:25

Opinion Way: 85% граждан Азербайджана положительно оценили работу Алиева на посту президента за последний год

Около 90% граждан Азербайджана положительно оценивают внешнюю политику президента Ильхама Алиева, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом социологических исследований «Opinion Way».

«Результаты опроса, связанные с внешней политикой Ильхама Алиева, отражают позитивную позицию населения: 89,9% участников опроса ответили на этот вопрос положительно, из них 73,9% расценили деятельность в этой сфере как «отлично», 16,0% - «удовлетворительно», 2,4% - «неудовлетворительно», а 7,7% ответили «точно не знаю»»,- говорится в отчете института.

Opinion Way отмечает, что по итогам опроса, 80,1% респондентов расценили сохранение нынешней общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране «как самый успешный результат деятельности И.Алиева».

«Именно в результате этого 85,1% респондентов ответили положительно на вопрос «Как вы оцениваете работу И.Алиева за последний год?». Лишь 6,8% ответили на этот вопрос «отрицательно», а 8,1% - «не знаю»»,- отмечается в результатах опроса.

При этом, 90,5% участников опроса положительно ответили на вопрос: «Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные И.Алиевым в этой области за последний год?».

«Из них 64% подчеркнули, что «полностью одобряют», 26,5% - «в основном одобряют» деятельность правительства, и лишь 6,0% опрошенных ответили на этот вопрос «не одобряю», а 3,5% - «не знаю»», - отмечает Opinion Way.

Кроме того, 75,6% опрошенных положительно оценили выполнение президентом предвыборных обещаний. «При этом лишь 5,8% опрошенных пришли к выводу о невыполнении данных обещаний, а 4,2% - затруднились ответить»,- указывается в документе.

«Ответы респондентов на опрос «Opinion Waу» еще раз подтверждают, что азербайджанское общество оказывает президенту И.Алиеву большое доверие. Обобщенные средние результаты свидетельствуют о том, что если сегодня вновь будут проведены президентские выборы, то И.Алиев может получить голоса абсолютного большинства - примерно 83-85 процентов избирателей страны»,- считают в Opinion Way.

И.Алиев на внеочередных выборах 11 апреля 2018 года был переизбран на пост президента Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


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