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Транспорт и связь 09.04.2019 16:29

Суммарные инвестиции в развитие ИКТ Азербайджана в 2019-2022гг составят $550-600 млн

Суммарные инвестиции в развитие информационно-телекоммуникационного сектора (ИКТ) Азербайджана в 2019-2022гг ожидаются в объеме $550-600 млн.

Такие данные приводятся в отчете Market Analysis Azerbaijan 2019, опубликованном Азербайджано-Германской торговой палатой.

«Ожидаемый приток инвестиций в сектор ИКТ Азербайджана в период с 2019 по 2022 год составит $550-600 млн. Рост инвестиций связан с планами по расширению телекоммуникационной сферы, реструктуризацией банковской деятельности, реализацией IT-проектов для социальных реформ (безработица и медицинское страхование), инициатив по развитию ненефтяного сектора и оцифровкой госучреждений», - отмечается в документе.

По оценке международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), приводимой в отчете, в период с 2018 по 2022 года ежегодный рост IT-сектора Азербайджана составит в среднем 12,3%, в секторе IT-услуг и программного обеспечения - 16% в год, в производстве IT-оборудования - 11,3%.

«Объем производства IT-индустрии может достичь $1,6 млрд в 2022 году по сравнению с $0,9 млрд в 2018 году», -отмечается в документе.

При этом, указывается в документе, в секторе телекоммуникаций перспективы роста довольно слабые. Эксперты рынка ожидают, что ежегодный рост составит в среднем 3% к 2022 году. В качестве факторов сдерживания роста в последнее время годы указываются отсутствие либерализации в секторе, особенно в фиксированной сети, и снижение покупательной способности населения.

«К 2020 году инвестиции в расширение волоконно-оптической широкополосной сети в Азербайджане составят $80 млн. К 2020 году покрытие оптоволоконнойсетив Азербайджане увеличится до 70%, к 2025 году - до 95%», - отмечается в отчете.

Н.Аббасова

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Тэги: ИКТ, ИНВЕСТИЦИИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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