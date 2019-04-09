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Дальнее зарубежье 09.04.2019 16:40

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

По данным военного ведомства, истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени (14:25 ).

В тот момент он находился в 135 км от побережья префектуры Аомори над Тихим океаном.

На борту истребителя находился один пилот.

В настоящее время на его поиск отправлены патрульные самолеты Сил самообороны и поисково-спасательные суда.

Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в Силы самообороны Японии в январе прошлого года. В настоящее время на авиабазе Мисава развернуто 13 таких боевых самолетов.

Япония планирует закупить у США 147 таких истребителей. Стоимость каждого оценивается в 11,6 млрд иен (около 105 млн долл).

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, РАДАР, ИЗЧЕЗНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]