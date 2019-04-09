Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
По данным военного ведомства, истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени (14:25 ).
В тот момент он находился в 135 км от побережья префектуры Аомори над Тихим океаном.
На борту истребителя находился один пилот.
В настоящее время на его поиск отправлены патрульные самолеты Сил самообороны и поисково-спасательные суда.
Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в Силы самообороны Японии в январе прошлого года. В настоящее время на авиабазе Мисава развернуто 13 таких боевых самолетов.
Япония планирует закупить у США 147 таких истребителей. Стоимость каждого оценивается в 11,6 млрд иен (около 105 млн долл).
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