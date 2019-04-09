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ТЭК 09.04.2019 16:41

Азербайджан поставит в Пакистан нефти на $100 млн – посол в Баку

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала с соглашение о поставках азербайджанской нефти в Пакистан на $100 млн, заявил пакистанский посол в Баку Саид Хан Мохманд.

«На прошлой неделе в Исламабаде было подписано соглашение о поставках Азербайджаном своей нефти Пакистану на сумму $100 млн», - сказал С.Х.Мохманд во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Пакистан «испытывает серьезный недостаток в энергоресурсах и закупает нефть у других стран».

«Этот процесс (закупок нефти – ИФ) начался еще в феврале 2017 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан», - отметил С.Х.Мохманд.

По его словам, это только начало энергетического сотрудничества между Баку и Исламабадом. «В будущем ожидаются инвестиции Азербайджаном в энергосектор Пакистана. Этот и другие вопросы будут обсуждаться завтра в Баку в рамках встречи пакистанской делегации с руководством SOCAR», - подчеркнул посол.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАКИСТАН, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]