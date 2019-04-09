Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется выше $70,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению после подъема до максимумов за пять месяцев на фоне усиления геополитической напряженности, в том числе в Ливии.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:33 подешевели на $0,27 (0,38%) - до $70,8 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,1152 (0,23%) - до $64,25 за баррель.
Ранее WTI дорожала шесть торгов подряд и завершила понедельник на максимальной отметке с 31 октября, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. По итогам прошлой недели цены подскочили на 4,9%.
Котировки Brent накануне достигли самого высокого уровня с 7 ноября прошлого года.
Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные об изменении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Министерство энергетики США обнародует официальные данные о резервах в среду. Аналитики прогнозируют их дальнейший рост - примерно на 2,5 млн баррелей.
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