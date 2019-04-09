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ТЭК 09.04.2019 16:47

Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется выше $70,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению после подъема до максимумов за пять месяцев на фоне усиления геополитической напряженности, в том числе в Ливии.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:33 подешевели на $0,27 (0,38%) - до $70,8 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,1152 (0,23%) - до $64,25 за баррель.

Ранее WTI дорожала шесть торгов подряд и завершила понедельник на максимальной отметке с 31 октября, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. По итогам прошлой недели цены подскочили на 4,9%.

Котировки Brent накануне достигли самого высокого уровня с 7 ноября прошлого года.

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные об изменении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США обнародует официальные данные о резервах в среду. Аналитики прогнозируют их дальнейший рост - примерно на 2,5 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]