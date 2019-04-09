Азербайджан отправит в Иран гуманитарную помощь на $560 тыс. - МЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил отправить жителям Ирана гуманитарную помощь на сумму 950 тыс. манатов ($558,8 тыс. по текущему курсу), пострадавшим от наводнений, вызванных продолжительными ливнями.

«МЧС по поручению президента И.Алиева отправит гуманитарную помощь в Иран от имени правительства Азербайджана. В настоящее время идет подготовка к отправке гуманитарной помощи на сумму 950 тыс. манатов», - сообщает пресс-служба МЧС.

Сильные наводнения, вызванные проливными дождями в Иране, унесли жизни по крайней мере 70 человек, более 400 тысяч человек пострадали.

Ф.Исазаде