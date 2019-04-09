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Социум 09.04.2019 17:01

Азербайджан отправит в Иран гуманитарную помощь на $560 тыс. - МЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил отправить жителям Ирана гуманитарную помощь на сумму 950 тыс. манатов ($558,8 тыс. по текущему курсу), пострадавшим от наводнений, вызванных продолжительными ливнями.

«МЧС по поручению президента И.Алиева отправит гуманитарную помощь в Иран от имени правительства Азербайджана. В настоящее время идет подготовка к отправке гуманитарной помощи на сумму 950 тыс. манатов», - сообщает пресс-служба МЧС.

Сильные наводнения, вызванные проливными дождями в Иране, унесли жизни по крайней мере 70 человек, более 400 тысяч человек пострадали.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]