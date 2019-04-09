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Макроэкономика 09.04.2019 17:04

Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 3,4%, в 2020г замедлится до 3,1% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 3,4%, отмечается в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом.

В октябре 2018 года МВФ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 3,6%.

Согласно оценкам фонда, в 2020 году рост ВВП Азербайджана замедлится до 3,1%.

По прогнозам фонда, в 2024 году рост ВВП Азербайджана составит 1,7%.

По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2019-2020гг составит 2,5% в год. На 2024 год фонд среднегодовую инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 3%.

Профицит платежного баланса Азербайджана МВФ в 2019 году прогнозирует на уровне 11,7% ВВП (октябрьский прогноз – 8,1% ВВП), в 2020г – 13,3% ВВП, в 2024 году – 12,8% ВВП.

Показатель безработицы в Азербайджане в 2019-2020гг останется на уровне 5%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%, в 2020 году – 3,8%, среднегодовую инфляцию на 2019 год – 3,8%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, инфляция – 2,3%, профицит платежного баланса – 12,2% ВВП.

А.Мамедов

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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