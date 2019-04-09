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Религия 09.04.2019 17:10

Президент Азербайджана распорядился отметить юбилей главы УМК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении юбилейных мероприятий по случаю 40-летия деятельности и 70-летия главы Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислама гаджи Аллахшукюра Пашазаде.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно распоряжению главы государства, Госкомитету по работе с религиозными структурами, с учетом предложений Управления мусульман Кавказа,поручено подготовить план мероприятий и осуществить их выполнение.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить все вытекающие из распоряжения вопросы в связи с исполнением данного распоряжения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УМК, ЮБИЛЕЙ, ШЕЙХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]