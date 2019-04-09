Президент Азербайджана распорядился отметить юбилей главы УМК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении юбилейных мероприятий по случаю 40-летия деятельности и 70-летия главы Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислама гаджи Аллахшукюра Пашазаде.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно распоряжению главы государства, Госкомитету по работе с религиозными структурами, с учетом предложений Управления мусульман Кавказа,поручено подготовить план мероприятий и осуществить их выполнение.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить все вытекающие из распоряжения вопросы в связи с исполнением данного распоряжения.

Б.Рустамбеков