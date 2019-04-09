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Дальнее зарубежье 09.04.2019 17:23

Нетаньяху пришел на пляж в Нетании и призвал "выйти из воды и идти голосовать"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник появился на одном из пляжей в городе Нетания и призвал отдыхающих проголосовать на выборах в Кнессет, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление партии "Ликуд".

Согласно заявлению партии, премьер шел по пляжу и напоминал купальщикам о необходимости успеть проголосовать за него.

"Выходите из воды и идите голосовать за "Ликуд", чтобы мы сократили разрыв с Лапидом и Ганцем (лидерами партии "Кахоль-лаван" - ИФ)", - сказал премьер отдыхающим в Нетании.

"Вы завтра проснетесь, Яир Лапид станет премьером левого правительства. Уходите с пляжа, выходите из дома, идите голосовать за "Ликуд"!" - приводит партия его слова.

Ранее сообщалось, что явка на выборах к 14.00 превысила 35%.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, НЕТАНЬЯХУ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]