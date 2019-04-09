Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник появился на одном из пляжей в городе Нетания и призвал отдыхающих проголосовать на выборах в Кнессет, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление партии "Ликуд".
Согласно заявлению партии, премьер шел по пляжу и напоминал купальщикам о необходимости успеть проголосовать за него.
"Выходите из воды и идите голосовать за "Ликуд", чтобы мы сократили разрыв с Лапидом и Ганцем (лидерами партии "Кахоль-лаван" - ИФ)", - сказал премьер отдыхающим в Нетании.
"Вы завтра проснетесь, Яир Лапид станет премьером левого правительства. Уходите с пляжа, выходите из дома, идите голосовать за "Ликуд"!" - приводит партия его слова.
Ранее сообщалось, что явка на выборах к 14.00 превысила 35%.
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