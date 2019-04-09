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ТЭК 09.04.2019 17:29

Путин предложил идею бюджетам стран ЕС компенсировать разницу в цене между СПГ из США и российским газом

Президент России Владимир Путин предложил идею, чтобы бюджеты стран ЕС компенсировали потребителям этих стран разницу в цене между сниженным природным газом из США и поставками газа из России.

"Санкции сегодня - они используются не как инструмент внешнеполитической борьбы, а как инструмент конкурентной борьбы в мире. Возьмите тот же "Северный поток 2". Наши американские друзья с ним с ним борются. Но он явно выгоден для европейских партнеров - "Нет, не стройте". Трудно работать с Евросоюзом: там много стран и все почти принимается консенсусом. Мы с Турцией уже построили "Турецкий поток" по дну Черного моря, "Турецкий поток" уже заработает в конце этого года. А с европейцами мы до сих пор не можем договориться", - отметил он в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.

Как сообщалось, газопровод "Северный поток 2" уже получил все разрешения на строительство от всех стран прохождения, кроме Дании.

"Также, также абсолютно противодействовали наши американские партнеры в 60-х годах - проект "Газ в обмен на трубы" мы с ФРГ делали, ну абсолютно то же самое было. То же самое было в отношении "Северного потока 1". Если бы "Северного потока 1" не было, что бы происходило сейчас с международной энергетикой? Я вам могу сказать что. Цены бы были еще больше, чем сегодня. Вот и все", - сказал В.Путин.

"Вы хотите покупать минеральные ресурсы по более дорогим ценам? - Нет. Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы оказать давление на европейские страны. Заставить их только разницу в цене между нашим газом и американским сжиженным газом погасить из своих национальных бюджетов. Потому что заставить на 30% больше покупать товар невозможно. Это невозможно сделать. Не будут покупать. Домохозяйства же не будут платить просто так!" - рассуждает российский лидер.

"Тогда что нужно сделать, чтобы в равные условия поставить? Разницу погасить из бюджетов. Но это был бы цинизм высшей степени. Но я думаю, если так дальше пойдет, так и до этого может дойти. Но это уже не наш выбор - это выбор европейских партнёров", - подытожил он.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ЭНЕРГЕТИКА, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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