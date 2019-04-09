Решение Вашингтона признать КСИР террористами навредит самим США, считает верховный лидер Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что решение Вашингтона признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией в итоге нанесет вред самим США.
"Конечно, такой злой умысел никуда не приведет. Ухищрения США обратятся против них самих, а враги Исламской Республики, такие как (президент США Дональд - ИФ) Трамп и глупцы в руководстве США опустятся на самое дно",- цитирует телеканал "Пресс-ТВ" слова А.Хаменеи, сказанные накануне во время выступления перед служащими КСИР и членами их семей.
"КСИР - это авангард, сражающийся с врагом как на иранских границах и даже в нескольких тысячах километрах от них, так и на политической арене", - отметил он.
При этом он заверил, что 40 лет давления США на Иран не смогли воспрепятствовать развитию страны.
Накануне Д.Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.
В заявлении отмечалось, что США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством.
В ответ Иран принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией.
В то же время спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявлял, что решение Вашингтона внести КСИР в список террористических организаций не окажет влияние на дипломатические контакты между странами.
КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после Исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему. КСИР подчинятся лично верховному лидеру страны - аятолле А.Хаменеи.
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