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Регион 09.04.2019 17:34

Решение Вашингтона признать КСИР террористами навредит самим США, считает верховный лидер Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что решение Вашингтона признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией в итоге нанесет вред самим США.

"Конечно, такой злой умысел никуда не приведет. Ухищрения США обратятся против них самих, а враги Исламской Республики, такие как (президент США Дональд - ИФ) Трамп и глупцы в руководстве США опустятся на самое дно",- цитирует телеканал "Пресс-ТВ" слова А.Хаменеи, сказанные накануне во время выступления перед служащими КСИР и членами их семей.

"КСИР - это авангард, сражающийся с врагом как на иранских границах и даже в нескольких тысячах километрах от них, так и на политической арене", - отметил он.

При этом он заверил, что 40 лет давления США на Иран не смогли воспрепятствовать развитию страны.

Накануне Д.Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

В заявлении отмечалось, что США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством.

В ответ Иран принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией.

В то же время спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявлял, что решение Вашингтона внести КСИР в список террористических организаций не окажет влияние на дипломатические контакты между странами.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после Исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему. КСИР подчинятся лично верховному лидеру страны - аятолле А.Хаменеи.

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Тэги: ИРАН, АЯТОЛЛА, КСИР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]