Материальную помощь на 778 тыс. манатов получили 89 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas

Предпринимателям, пострадавшим от пожара в Торговом центре «Diglas», по состоянию на 9 апреля выдано материальной помощи на сумму 778 тыс. манатов, сообщает министерство экономики.
«На сегодня документы о получении материальной помощи подали 219 предпринимателей. Рабочая группа приняла решение о выплате 161 предпринимателю материальной помощи в размере 1 млн 146 тыс. манатов. По состоянию на 9 апреля, 89 предпринимателей получили материальную помощь в размере 778 тыс. манатов. Вся сумма переведена на их банковские карты»,- отмечается в сообщении.
Как ранее сообщалось, прием документов от предпринимателей для выдачи им материальной помощи начался с 4 апреля. Материальная помощь будет выдаваться посредством двух банков – Kapital Bank и Turanbank.
Предприниматели, которые имели в ТЦ магазин, а также арендовали складские помещения, получат материальную помощь в размере 10 тыс. манатов.
Предприниматели, которые имели торговые полки и арендовали торговые помещения, получат финансовую помощь в размере 2 тыс. манатов.
Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.
Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.
По данным Минэкономики в результате пожара пострадали 441 предприниматель.
Б.Рустамбеков
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